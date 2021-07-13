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Общество / Авто и транспорт
13 июля 2021, 12:31

Евгений Куйвашев попросил завершить работы на Кольцовском тракте до 1 сентября

  Анна Митчина
Пост Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев лично приехал, чтобы оценить работы на объекте. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

В Екатеринбурге идут ремонтные работы на участке Кольцовского тракта. Из-за ограничений в первый день новой рабочей недели город встал в многокилометровые пробки. Губернатор Евгений Куйвашев попросил рабочих завершить работы до 1 сентября.

12 июля главу региона возмутило отсутствие рабочих на ремонтируемом мосту. Он вызвал представителей подрядчика на разговор. Сегодня он сам приехал посмотреть, как продвигается работы. Об итогах проверки он сообщил в Instagram.

"Сегодня по дороге в аэропорт заехал на путепровод на улице Луганской и посмотрел, как идёт ремонт. Появились техника и рабочие, что радует. Я попросил главного на объекте постараться завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее. Буду внимательно следить за этим участком", - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, по поручению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова подрядчик изменил график работ на мосту. Теперь ремонт будет идти круглосуточно.

Областная газета Свердловской области

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