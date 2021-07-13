В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Мраморской

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге из-за строительства теплосети планируется закрыть движение транспорта по улице Мраморской (в районе дома №6). Ограничения продлятся со 2 августа по 5 сентября.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, перекрытие связано со строительством теплосети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капитального строительства на указанной улице. Работами займётся АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. По данным сервиса Яндекс.Карты, объехать закрытый участок можно по улицам Дальневосточная, Гастелло и переулку Каслинский.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Напомним, в конце недели в Екатеринбурге перекроют две улицы - Айвазовского и Мира.

Добавим, в столице Урала продолжаются работы на участке Кольцовского тракта. На место выезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он попросил завершить все работы до 1 сентября.