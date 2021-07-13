В Свердловской области закроют несколько железнодорожных переездов

Ограничения связаны с капремонтом железнодорожных путей на участке от Решёт до Седельниково с 6 по 19 километр. Фото: Алексей Кунилов.

Филиал ОАО "РЖД" Свердловск-Сортировочная дистанция пути закроет движение автомобилей через два железнодорожных переезда. Ограничения связаны с капремонтом железнодорожных путей на участке от Решёт до Седельниково с 6 по 19 километр.

По данным администрации Екатеринбурга, движение автотранспорта будет ограничено на следующих переездах:

с 27 по 29 июля - автодорога на озеро Глухое (13 км железнодорожных путей);

с 3 по 5 августа - дорога на озеро Чусовское (17 км железнодорожных путей);

Водители смогут объехать эти переезды по грунтовым дорогам.

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