В Свердловской области закроют несколько железнодорожных переездов

Филиал ОАО "РЖД" Свердловск-Сортировочная дистанция пути закроет движение автомобилей через два железнодорожных переезда. Ограничения связаны с капремонтом железнодорожных путей на участке от Решёт до Седельниково с 6 по 19 километр.
По данным администрации Екатеринбурга, движение автотранспорта будет ограничено на следующих переездах:
- с 27 по 29 июля - автодорога на озеро Глухое (13 км железнодорожных путей);
- с 3 по 5 августа - дорога на озеро Чусовское (17 км железнодорожных путей);
Водители смогут объехать эти переезды по грунтовым дорогам.
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