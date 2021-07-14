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Общество / Авто и транспорт
14 июля 2021, 16:30

В Екатеринбурге почти на 8 часов задерживают вылет самолёта в Симферополь

самолёт

На рейс U6-527 ожидается 154 пассажира, из которых пятеро детей. Фото: Евгения Скачкова.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Симферополь задерживают почти на восемь часов. Самолёт должен был вылететь в 15:05.

Однако из-за позднего прибытия воздушного судна время вылета перенесено на 22:55, информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. О задержке также сообщается на сайте аэропорта Кольцово.

Фото: сайт Кольцово

Известно, что на рейс U6-527 ожидается 154 пассажира, из которых пятеро детей.

"Оказание необходимых услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным онлайн-табло, на час задерживается рейс компании Nordwind Airlines до Москвы. Вылет запланирован на 19:20.

Областная газета Свердловской области

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