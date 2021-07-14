Уральцам предложили вернуть 10% от стоимости поездки в пригородных поездах

Акция будет длиться четыре месяца. Фото: Владимир Мартьянов.

Пассажиры АО "Свердловская пригородная компания" смогут получить кешбэк в размере 10% от стоимости проезда. Акция будет действовать четыре месяца, с 15 июля по 15 ноября 2021 года.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе СПК, кешбэк смогут получить держатели карт "Мир" любого банка. При этом его сумма не может превышать 20 рублей за одну операцию.

Пригородные поезда СПК курсируют в Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, Республике Башкортостан (участки: Кукшик – Тюбеляс; о.п. 1792 км – Яхино) и Ханты-Мансийском автономном округе.

Для участия в акции жителям и гостям этих регионов необходимо зарегистрироваться в программе лояльности указанной платёжной системы. Отмечается, что после оплаты билета с карты спишут полную стоимость билета. Кешбэк же будет начислен в течение пяти дней.

Приобрести билет с помощью карты "Мир" можно в железнодорожных пригородных кассах, приложениях "РЖД Пассажиры" и "Пригород", а также терминалах самообслуживания.