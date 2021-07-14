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14 июля 2021, 18:28

С 24 июля возобновятся авиарейсы из России во Францию и Чехию

Самолёт

На сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с 48 странами. Фото: Евгения Скачкова.

Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 в России принял решение о возобновлении авиасообщения с Францией и Чехией. Первые самолёты полетят в эти страны из Москвы и Санкт-Петербурга 24 июля.

Как сообщается на сайте кабмина РФ, с 24 июля самолёты будут летать по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца по четыре раза в неделю. Также четыре рейса в неделю будут совершать авиалайнеры по маршруту Москва - Прага. Из Санкт-Петербурга самолёты будут летать в Ниццу и в Париж, дважды в неделю пор каждому маршруту.

На сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с 48 странами.

Напомним, что 8 июля Президент России Владимир Путин отменил действие указа от ноября 2015 года, который запрещал полёты российских авиакомпаний на курорты Египта.

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Областная газета Свердловской области

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