С 24 июля возобновятся авиарейсы из России во Францию и Чехию

На сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с 48 странами. Фото: Евгения Скачкова.

Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 в России принял решение о возобновлении авиасообщения с Францией и Чехией. Первые самолёты полетят в эти страны из Москвы и Санкт-Петербурга 24 июля.

Как сообщается на сайте кабмина РФ, с 24 июля самолёты будут летать по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца по четыре раза в неделю. Также четыре рейса в неделю будут совершать авиалайнеры по маршруту Москва - Прага. Из Санкт-Петербурга самолёты будут летать в Ниццу и в Париж, дважды в неделю пор каждому маршруту.

На сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с 48 странами.

Напомним, что 8 июля Президент России Владимир Путин отменил действие указа от ноября 2015 года, который запрещал полёты российских авиакомпаний на курорты Египта.

Читайте также:

"Уральские авиалинии" с 28 июля запустят рейс из Екатеринбурга в Албанию.

Из Екатеринбурга откроют прямой авиарейс в Будапешт.