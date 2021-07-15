На участке трассы Екатеринбург - Тюмень ввели новую схему движения

Нововведение позволит увеличить пропускную способность на дороге Мезенское - Заречный. Фото: Галина Соловьёва.

На трассе P-351 Екатеринбург - Тюмень (на обходе пгт Белоярский) поменяли схему движения на пересечении с дорогой Мезенское - Заречный. Изменения вводятся на постоянной основе.

Ранее при движении по дороге Мезенское - Заречный в обе стороны с правой полосы на данном перекрёстке можно было повернуть только направо. Теперь с правой полосы водителям также позволяется ехать прямо. То есть движение в сторону Заречного и в сторону Мезенского через перекрёсток с трассой Екатеринбург - Тюмень будет возможно по двум полосам, сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор",

Нововведение позволит увеличить пропускную способность на дороге Мезенское - Заречный. Из-за того, что автомобилистам была доступна только одна полоса для проезда указанного перекрёстка, на этом участке часто возникали большие пробки.

Фото: 2Гис

Напомним, 8 июля на 31 км трассы P-351 Екатеринбург - Тюмень, возле посёлка Косулино, ввели ограничение движения. Это связано с проведением работ по ремонту деформационного шва.