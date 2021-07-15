На Среднем Урале изменилось расписание поездов по направлению Нижний Тагил - Алапаевск - Егоршино

Расписание меняется с сегодняшнего дня. Фото: Алексей Кунилов.

АО "Свердловская пригородная компания" временно изменит график пригородных поездов по маршруту Нижний Тагил – Алапаевск – Егоршино. Расписание меняется с сегодняшнего дня.

С 15 по 19 июля пригородный поезд №6893/6894 Алапаевск – Нижний Тагил будет отправляться на 1 час и 7 минут позднее обычного, в 07:44, а прибывать на 1 час и 42 минуты позднее, в 11:12. С 22 по 26 июля этот же поезд будет отправляться по привычному графику, однако приезжать в пункт назначения будет на 40 минут позже – в 10:10.

Поезда, двигающиеся по маршруту Егоршино – Нижний Тагил, с 15 по 19 июля будут отправляться в 18:53, то есть на 47 минут позже, а прибывать в 23:59 - это на полтора часа позже обычного. С 22 по 26 июля поезд № 6895/6896 будет отправляться из Егоршино в соответствие с обычным расписанием, а прибывать в Нижний Тагил в 22:59, позднее на 35 минут.

Кроме того, изменения затронут графики пригородных поездов № 6891/6892 Нижний Тагил – Егоршино и №6897/6898 Нижний Тагил – Алапаевск. Как сообщает пресс-служба СвЖД, корректировка расписания связана с временным ограничением скорости движения на участке Ясашная – Нижняя Салда.

Напомним, что с 15 июля по 15 ноября 2021 года пассажиры АО "Свердловская пригородная компания" смогут получить кешбэк в размере 10% от стоимости проезда. Подробности здесь.

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