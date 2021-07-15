Екатеринбург обречён на автомобильные пробки?

Движение здесь всегда было оживлённым и после ремонта моста заметно разгрузится. Фото: Павел Ворожцов

Как только прошла выставка ИННОПРОМ, дорожники тут же перекрыли один путепровод на мосту на дороге в Кольцово на улице Луганской для ремонта дорожного полотна. Ремонт здесь начался в минувшую субботу. И уже в понедельник появилась гигантская пробка. В этот же день губернатор Евгений Куйвашев в режиме онлайн заглянул на объект и с удивлением обнаружил… отсутствие каких-либо рабочих, о чём и сообщил в своём Инстаграм-канале. На другой день приехал туда лично – и дело сразу пришло в движение.

На следующий день объект посетили корреспонденты «Облгазеты» – и увидели, что работа здесь действительно кипит, а заодно пообщались с представителями подрядчика – ООО «УралДорТехнологии». Ремонт планировалось провести до 15 сентября. Губернатор настоял – ускорить темпы и завершить всё до 1 сентября. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов тут же распорядился перевести рабочий график на ремонте моста с 12-часового на круглосуточный и всё завершить в новые сроки. Вопрос-то действительно важный – дорога в аэропорт, люди стали опаздывать на рейсы, да и два жилых района по этой трассе ездят в центр города и обратно. И с ремонтом затягивать было нельзя: мост в аварийном состоянии, не ремонтировался 20 лет, причём реконструкция предстоит серьёзная: замена деформационных температурных швов, прокладывание выравнивающего, гидроизоляционного и защитного слоёв, а ещё нужно привести в порядок тротуары, перила.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что эти временные затруднения горожанам просто надо пережить. Транспортная схема города так устроена, что любые ремонтные работы на дорогах с перекрытием хотя бы одного направления вызывают пробки. Но и ремонт, как оказалось, всё-таки можно выполнять быстрее.

Сейчас ситуация с пробкой на Луганской стабилизировалась – водители уже знают об этом узком месте и соответственно выстраивают свой маршрут. Но тем не менее ситуацией заинтересовалась прокуратура области, о чём и сообщила на своём сайте. Пока изучают вопрос.