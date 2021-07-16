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Общество / Авто и транспорт
16 июля 2021, 08:05

Трамвайную ветку из Академического дотянут до Широкой Речки в Екатеринбурге

дороги в Академическом

На Широкой Речке появится трамвайное депо, куда будут пребывать трамваи из Академического. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории для 2 и 3 этапов строительства трамвайной линии в Академический. Ветку предполагается дотянуть до Широкой Речки и сделать там депо.

Трамвай пустят по пр. Академика Сахарова до ул. Хрустальногорской и Евгения Савкова, до трамвайного депо. Кроме того, градоначальник поручил специалистам МБУ "Мастерская генерального плана" подготовить проекты планировки и межевания территории для продления ветки на пр. Академика Сахарова и ул. Амундсена.

"Линейная магистраль позволит обеспечить доступность и комфорт перемещения горожан, а также сохранить окружающую среду путём использования экологически чистого вида транспорта", - отмечают в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что на прошлой неделе в рамках визита в столицу Урала главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина был дан официальный старт строительству трамвайной линии в Академический, который станет восьмым районом города. Муниципальный контракт на строительство ветки заключён с  АО "Трест "Уралтрансспецстрой". Сначала трамвай пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на Волгоградской. Затем ветку продлят до улицы Татищева. Стоимость первого этапа проекта составит 2,667 млрд рублей. Ожидается, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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