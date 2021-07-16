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16 июля 2021, 11:37

Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержали на восемь часов

аэропорт

В Кольцово задерживается четыре рейса по разным направлениям. Фото: Павел Ворожцов.

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается рейс в Анталью. Время вылета самолёта сдвинули на 8 часов 15 минут.

Изначально отправление воздушного судна в турецкий город было запланировано на 4 утра, однако его перенесли на 12:15. Рейс RL-8071, о котором идёт речь, выполняет авиакомпания "Royal Flight".

По данным онлайн-табло аэропорта, 16 июля были отменены рейсы N4-1841 в Анталью (авиакомпания "Nordwind Airlines"), 7J-4918 в Худжанд ("Tajik Air"), WZ-828 в Сочи и WZ-4467 в Самарканд ("Red Wings Airlines"). Кроме того, задерживаются самолёты в Сочи (FV-5603, "Россия"), в Калининград и Симферополь (U6-403 и U6-527 "Уральские авиалинии").

Ранее "Областная газета" писала о длительной задержке рейса в Симферополь.

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Областная газета Свердловской области

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