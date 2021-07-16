Темы дня

Общество / Авто и транспорт
16 июля 2021, 14:10

Правительство РФ выделит деньги Екатеринбургу на завершение строительства ЕКАД

Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об этом во время заседания Правительства Фото: Павел Ворожцов

Федеральные власти выделят деньги на досрочное завершение строительства ЕКАД. Соответствующее распоряжение было дано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он рассказал об этом в ходе заседания Правительства.

"Ещё свыше 11 млрд рублей направим 20 субъектам Российской Федерации на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги. О его строительстве мы говорили с главой Свердловской области во время поездки в регион на прошлой неделе", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, строительство ЕКАДа идёт при поддержке федеральных средств. Финансирование запланировано на период 2021-2023 годов. 5 июля во время визита Михаила Мишустина на ИННОПРОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил премьер-министра перенести выплату средств с будущих платежей на 2021 год. Для сохранения опережающей динамики строительства региону требуется 2,4 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.07.2021, 16:14 / Общество
Свердловские мусульмане откажутся от массовых мероприятий на Курбан-Байрам
16.07.2021, 15:55 / Общество
Публикуем адреса ярмарочных площадок в Свердловской области на 17 и 18 июля
16.07.2021, 14:51 / Общество
Транспортная прокуратура заинтересовалась восьмичасовой задержкой рейса Екатеринбурга - Сочи
16.07.2021, 14:49 / Общество
Евгений Куйвашев представил свердловчанку Дарью Агупову к ордену Мужества посмертно
16.07.2021, 14:46 / Общество
В Свердловской области завершился весенний призыв