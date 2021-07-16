Правительство РФ выделит деньги Екатеринбургу на завершение строительства ЕКАД

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об этом во время заседания Правительства Фото: Павел Ворожцов

Федеральные власти выделят деньги на досрочное завершение строительства ЕКАД. Соответствующее распоряжение было дано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он рассказал об этом в ходе заседания Правительства.

"Ещё свыше 11 млрд рублей направим 20 субъектам Российской Федерации на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги. О его строительстве мы говорили с главой Свердловской области во время поездки в регион на прошлой неделе", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, строительство ЕКАДа идёт при поддержке федеральных средств. Финансирование запланировано на период 2021-2023 годов. 5 июля во время визита Михаила Мишустина на ИННОПРОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил премьер-министра перенести выплату средств с будущих платежей на 2021 год. Для сохранения опережающей динамики строительства региону требуется 2,4 млрд рублей.