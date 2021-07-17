Автоматизированная система поиска угнанных авто появится во всех регионах России до конца года

В будущем «Паутина» позволит автовладельцам направлять электронные жалобы на штрафы. Фото: Алексей Кунилов

МВД России планирует до конца 2021 года внедрить систему по поиску автомобилей «Паутина» во всех регионах России. Разработчики заявляют, что сервис будет способствовать предупреждению и раскрытию преступлений, в том числе таких, как угон машины.

«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории РФ планируется до конца текущего года», - цитирует ТАСС слова представителя МВД.

Как писала «Областная газета», система «Паутина» уже запущена в Центральном федеральном округе. Ранее полицейские могли получить фотографию транспортного средства непосредственно в момент нарушения Правил дорожного движения. Новая система позволяет получить для анализа фотографии всех проездов. Важным является и то, что программа не позволяет удалить какие-либо снимки из системы.

В МВД также пояснили, что в будущем компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг. Необходимые поправки в КоАП вступят в силу 1 сентября. Сейчас Правительство РФ разрабатывает постановление с описанием процедуры.