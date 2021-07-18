Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву задержали на 7 часов 40 минут

Кроме того, 18 июля были отменены рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Анапу. Фото: Алексей Кунилов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла значительная задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU1433 по маршруту Екатеринбург — Москва. Причиной стало позднее прибытие воздушного судна в Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, время вылета было перенесено с 08:20 на 16:00. На рейс ожидается 100 пассажиров, в том числе 5 детей. О том, что вылет задерживается, авиакомпания уведомила пассажиров, её сотрудники предоставили напитки, питание и разместили желающих в гостинице.

Кроме того, сегодня, 18 июля, были отменены рейсы U6-523 Екатеринбург — Сочи и рейс DP-1303 Екатеринбург — Анапа. В пресс-службе аэропорта Кольцово «Областной газете» пояснили, что соответствующие решения приняли авиакомпании, рейсы были отменены заранее.

Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово

В минувшую пятницу, 16 июля, транспортная прокуратура заинтересовалась восьмичасовой задержкой рейса U6-219 по маршруту Екатеринбург — Сочи. В Для выяснения обстоятельств в Кольцово выезжал Свердловский транспортный прокурор.