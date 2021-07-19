Кабмин РФ утвердил льготные авиабилеты для семей на семь рейсов из Екатеринбурга

За год этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 50 тыс. россиян. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования льготных авиабилетов для семей. Так, жители Екатеринбурга смогут купить билеты по сниженной цене на семь рейсов в другие города России.

Стоимость льготных билетов будет варьироваться от 4,6 тыс. рублей до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Всего Правительство просубсидирует перелёты по 46 маршрутам, среди которых семь из уральской столицы:

Екатеринбург - Казань (стоимость билета 4 674 рубля);

Екатеринбург - Владивосток (10 953 рубля);

Екатеринбург - Нижний Новгород (6 123 рубля);

Екатеринбург - Улан-Удэ (10 953 рубля);

Екатеринбург - Петрозаводск (8 538 рубля);

Екатеринбург - Иркутск (10 953 рубля);

Екатеринбург - Калининград (10 953 рубля).

Билеты по сниженным ценам будут доступны в рамках так называемой семейной поездки, которая предусматривает покупку билетов с единым бронированием на ребёнком и сопровождающего взрослого, сообщается на сайте Правительства.

На субсидирование льготных авиабилетов кабмин выделит 1,35 млрд рублей. За год этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 50 тыс. россиян. Соответствующую программу Михаил Мишустин поручил запустить в августе.

Полный список авиарейсов, которые можно будет приобрести по льготной цене:

Фото: сайт кабмина РФ.

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