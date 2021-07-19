В Екатеринбурге изменилась схема движения автобусов №54 и 60

Автобусы будут следовать по улицам: Библиотечная, Гагарина, Малышева, Мира, далее по маршруту. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге из-за закрытия движения транспорта по улице Мира изменилась схема движения двух автобусов. Речь идёт о маршрутах №54 "ост. Краснолесье - ост. Синие Камни" и №60 "ост. УрФУ - ост ТЦ Лента".

По данным пресс-службы ЕМУП "Гортранс", ограничения продлятся до 30 июля. В этот период времени автобусы №54 и 60 от остановки "Синие Камни" будут следовать по улицам: Библиотечная, Гагарина, Малышева, Мира, далее по маршруту.

Напомним, перекрытие в районе дома №27 по ул. Мира связаны с заменой участка теплосети. Автолюбители смогут объехать по Коминтерна и Гагарина.

Фото: скриншот информационной карты официального портала Екатеринбурга

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