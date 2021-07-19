В Екатеринбурге срок действия изменения в троллейбусном маршруте №7 продлили до 23 августа

Троллейбус №7 до 23 августа будет ходить по улице Крауля. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге продолжается ремонт дорог. Из-за строительства тепломагистрали на перекрёстке Посадская-Белореченская продлили изменение маршрута троллейбуса №7 до 23 августа.

Движение троллейбуса по маршруту №7 закрыто от остановки "Институт связи" до конечной станции "Посадская" до 05:00 часов 23 августа 2021 года. Участок пути закрыт в обоих направлениях.

От остановки "Институт связи" троллейбус проследует к новой конечной точке - станции "Крауля".

Фото: скрин с сайта ЕТТУ

Напомним, 7 июля перекрёсток Посадская-Белореченская закрыли для строительства тепломагистрали. Оно должно было завершиться 18 июля, но за 10 дней до предполагаемого окончания работ стало известно, что сроки продлили. Теперь официальная дата завершения строительства - 22 августа.

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