Росавиация выдала допуски на новые перелёты из Екатеринбурга

Компанию "Азур Эйр" назначили регулярным перевозчиком на направление Екатеринбург - Канкун. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпании получили допуски на полёты в 10 городов семи стран. В списке мест пребывания числится и мексиканский Канкун.

Подписанный приказ размещён на сайте Росавиации. Отмечается, что допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств были предоставлены компаниям с лицензией, которые подали соответствующие заявления.

Авиакомпании получили доступ к следующим направлениям:

Бразилия: "Азур Эйр" - Екатеринбург - Рио-де-Жанейро (1 р/н),

"Азур Эйр" - Екатеринбург - Рио-де-Жанейро (1 р/н), Индонезия: "Ай Флай" - Екатеринбург - Денпасар (2 р/н),

"Ай Флай" - Екатеринбург - Денпасар (2 р/н), Испания: "Азур Эйр" - Екатеринбург - Пальма-де-Майорка (2 р/н), Екатеринбург - Малага (2 р/н), Екатеринбург-Мадрид (2 р/н), "Роял Флайт" - Екатеринбург - Реус (2 р/н),

"Азур Эйр" - Екатеринбург - Пальма-де-Майорка (2 р/н), Екатеринбург - Малага (2 р/н), Екатеринбург-Мадрид (2 р/н), "Роял Флайт" - Екатеринбург - Реус (2 р/н), Маврикий: "Азур Эйр" - Екатеринбург - Порт-Луи (3 р/н),

"Азур Эйр" - Екатеринбург - Порт-Луи (3 р/н), ОАЭ: "Роял Флайт" - Екатеринбург - Фуджейра (2 р/н),

"Роял Флайт" - Екатеринбург - Фуджейра (2 р/н), Португалия: "Северный Ветер" - Екатеринбург - Лиссабон (5 р/н),

"Северный Ветер" - Екатеринбург - Лиссабон (5 р/н), Мексика: "Роял Флайт" - Екатеринбург - Канкун (2 р/н).

Кроме этого, компанию "Азур Эйр" назначили регулярным перевозчиком на направление Екатеринбург - Канкун с частотой два рейса в неделю. Об этом сказано в письме МИД России посольству Мексики. Авиакомпания сможет летать в Канкун также из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Уфы.

Авиасообщение России и Мексики было возобновлено 25 мая. Для въезда в Мексику туристам не нужно соблюдать карантин или предъявлять результаты ПЦР-теста. Кроме того, при однократном въезде на срок до 180 дней российским туристам не нужна виза.