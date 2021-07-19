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Общество / Авто и транспорт
19 июля 2021, 17:49

Проект планировки участка трассы Казань – Екатеринбург обойдётся почти в 900 миллионов

дорога

Ориентировочная протяжённость участка дороги – 274 километра. Фото: Павел Ворожцов.

Госкомпания «Автодор» ищет подрядчика, который разработает проект планировки участка трассы Казань – Екатеринбург. Максимальная стоимость контракта составляет 883 млн 775 тыс. рублей (федеральный бюджет).

По данным документации, размещённой на сайте госзакупок, речь идёт об участке Дюртюли – Ачит. Дорога пройдёт через сельские поселения, муниципальные районы и городские округа трёх регионов – Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Ориентировочная протяжённость – 274 километра.

Отмечается, что исполнителю необходимо будет:

  • разработать документацию по планировке территории объекта;
  • обосновать выбранный вариант размещения автодороги и основных технических решений;
  • разработать схему и составить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах автодороги;
  • согласовать и утвердить документацию, а также направить экземпляры главам поселений (городских округов), в отношении территории которых осуществлялась подготовка документации.

Заявки можно подавать до 4 августа.

Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко поделился планами на трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. По его словам, после того как дорогу доведут до уральской столицы, автостраду планируют повести либо в Новосибирск, либо в Краснодар.

Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить строящуюся платную скоростную трассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга к 2024 году, хотя изначально завершить работы планировалось к 2030 году. Предполагается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург сократится вдвое – с 14 до семи часов.

В начале июня стало известно, что строительство новых участков платной скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга будет стоить не более 260 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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