Трасса Казань — Екатеринбург обойдётся почти в 500 миллиардов рублей

Общая протяжённость трассы Казань – Екатеринбург составит 810 километров. Фото: Алексей Кунилов.

Стоимость трассы Казань – Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей. Часть денег – 232,9 миллиарда – пойдёт на строительство и ремонт бесплатных участков.

Речь идёт об участках, находящихся в ведении Росавтодора. А это порядка 547 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства.

Уточняется, что с учётом платного участка "Автодора", цена всей дороги оценивается примерно в 493 миллиарда рублей. При этом окончательная стоимость работ будет определена по результатам госэкспертизы, которая полностью завершится в 2022 году.

Добавим, общая протяжённость трассы Казань – Екатеринбург составит 810 километров. Проектно-изыскательские работы по продлению трассы М-12 Москва – Казань до уральской столицы должны стартовать в этом году, а строительные – в следующем.

Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из столицы Татарстана в столицу Урала сократится вдвое – с 14 до семи часов. Стоимость проезда будет зависеть от спроса и категории транспортного средства. Предполагается, что она будет варьироваться от 1 до 3 рублей за километр.

Ранее стал известен предварительный маршрут участка трассы Казань – Екатеринбург.

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