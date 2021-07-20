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Общество / Авто и транспорт
20 июля 2021, 14:25

Съезд с ЕКАД на Рудный закроют 2 августа

ЕКАД

Автолюбителей просят обращать особое внимание на новые установленные знаки и указатели. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Екатеринбурга анонсировали перекрытия в Чкаловском районе. Ограничения движения будут действовать на съезде с ЕКАД в сторону посёлка Рудный, вблизи железнодорожного путепровода на 21-ом километре перегона Шарташ - Челябинск.

Перекрытие 2 августа организует ГКУ СО "Управление автомобильных дорог". По данным пресс-службы мэрии, временные неудобства связаны со строительством дороги вокруг уральской столицы на участке Пермь - Екатеринбург - автодорога "Подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал".

Как долго продлятся ограничения не уточняется. Автолюбителей просят обращать особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения.

Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге изменилась схема выезда на Челябинский тракт (трасса М-5 "Урал"). Это связанно со строительством развязки на третьем пусковом комплексе ЕКАД. Предполагается, что ограничения продлятся до 1 октября.

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Областная газета Свердловской области

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