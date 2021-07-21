В Екатеринбурге разрабатывают проект трамвайной ветки в Солнечном

Трамвайная вет в Солнечном появится в рамках развития улично-дорожной сети микрорайона. Фото: Алексей Кунилов

В микрорайоне Екатеринбурга "Солнечный" начался первый этап реализации проекта масштабной реконструкции улично-дорожной сети. Также сейчас разрабатывается проектная документация для строительства трамвайной ветки.

Сейчас в микрорайоне идут строительно-монтажные работы по увеличению существующей проезжей части ул. Лучистая до трёх полос в cторону Солнечного, а также расширение её перекрёстков с ул. Счастливая и ул. Чемпионов. Работы выполняет компания "Форум-групп". Протяжённость отремонтированного участка составит 1,1 км. Кроме того, въезд по ул. Лучистая сделают двухполосным. Это увеличит скорость транспортного потока.

Также на этом этапе обновят очистные сооружения улично-дорожной сети микрорайона. Здесь построят трёхсекционный аккумулирующий резервуар и три подземных комплекса очистных сооружений. Каждый из них будет производительностью 150 литров в секунду. Работы по этому пункты планирую завершить к середине 2024 года.

Следующим этапом станет проектирование трамвайной линии в Солнечный. В него будут включены кольцо и мостовые переходы. Для строительства необходимо будет провести реконструкцию ул. 2-я Новосибирская от ул. Окружная до реки Патрушиха. Общая протяжённость 1,7 км. Сейчас идёт разработка проектной документации. Уже в августе её направят на государственную экспертизу.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, всего на участке, включающем улицы 2-я Новосибирская и Лучистая, проведут шесть этапов работ. За это время пройдёт реконструкция отрезка ул. Лучистая (от ул. Счастливая до ЕКАД) и перенесут электролинии с учётом расширения полос.