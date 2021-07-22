Мост на Блюхера в Екатеринбурге могут сдать досрочно

Конечный срок работ на мосту - 30 августа. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту кипит работа. До сдачи объекта осталось чуть больше месяца. Однако не исключено, что путепровод станет доступен для транспорта раньше намеченного.

Об этом заявил замглавы города Алексей Бубнов в эфире телевизионной программы "Главное в городе". По его словам, ремонтные работы ведутся по графику. Он напомнил, что срок открытия – 30 августа (по документам). Однако губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым была поставлена задача сдать объект как можно раньше.

"Будем стремиться к тому, чтобы объект был сдан раньше срока", – отметил Бубнов, предположив, что это может произойти во второй декаде августа.

Напомним, с момента закрытия путепровода на улице Блюхера большие пробки фиксируются на Малышевском мосту. Именно по нему приходится объезжать автолюбителям и общественному транспорту.

В 2021 году на реконструкцию дорог выделено 1,7 млрд рублей (1 млрд рублей в рамках нацпроекта БКАД, остальное – субсидия региона + средства муниципалитета). На эти деньги планируется отремонтировать 45 участков общей протяжённостью 42 километра.

Ранее "Областная газета" сообщала, что раньше срока открыли мост на Бебеля.