В Екатеринбурге меняется схема движения автобусов №58 и 59

На обоих маршрутах введут новые остановки. Фото: Галина Соловьёва.

С 24 июля в Екатеринбурга меняется схема движения двух автобусных маршрутов – №58 и 59. Это связано со строительством тепломагистрали на перекрёстке Посадская – Белореченская.

По данным ЕМУП "Гортранс", от остановки "Ритейл-парк Солнечный" автобус №58 будет двигаться по улицам Волгоградская – Белореченская – Шаумяна – Фурманова – Московская – Большакова. Далее общественный транспорт проследует по известному пути.

На указанном маршруте введут остановки "Ясная" по Шаумяна и "Чкалова" по Фурманова. В свою очередь высадка пассажиров не будет производиться на "ТК Буревестник", "Белореченской", "Посадской", "ТРЦ ФанФан".

Автобус №59 от "17-я Мехколонна" направится по улицам Белореченская – Шаумяна – Серафимы Дерябиной – Репина, далее по маршруту. Добавится остановочный пункт "Черкасская" на С. Дерябиной. При этом отменятся – "Белореченская" и "Гурзуфская".

Отмечается, что изменения будут действовать до 22 августа.

Ранее "Областная газета" сообщала об отмене двух троллейбусных маршрутов в столице Урала.