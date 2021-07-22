ГИБДД Екатеринбурга будет ловить нарушителей среди пешеходов и самокатчиков

Рейд продлится четыре дня. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Екатеринбурге профилактическое мероприятие. Они уделят особое внимание нарушениям Правил дорожного движения со стороны пешеходов.

Мероприятие будет проводиться на протяжении четырёх дней - с 23 по 26 июля. Автоинспекторы будут выявлять такие нарушения ПДД, как переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда водителями регулируемых пешеходных переходов и перекрёстков, непредоставление преимущества в движении пешеходам.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу также подчеркнули, что особое внимание решено уделить пешеходам, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности (самокаты, моноколеса и другие).

Отметим, что в 2021 году только в Екатеринбурге инспекторы ДПС выявили более 15 тысяч нарушений ПДД, которые допустили пешеходы, и порядка 6 тысяч нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам водителями транспортных средств. В столице Урала в текущем году было зарегистрировано 177 наездов на пешеходов, в которых 9 человек погибли и 182 получили различные травмы. На пешеходных переходах произошло 76 ДТП, в которых один человек погиб, а травмы получили - 79.

Зачастую ДТП с участием пешеходов происходят при движении автомобилей задним ходом и при нарушении правил проезда пешеходных переходов.

Основными нарушениями среди пешеходов являются неподчинение сигналам светофора и переход проезжей части в неположенном месте. С начала года зарегистрировано 80 подобных нарушений, которые привели к ДТП. В итоге 8 человек погибли, пострадали - 72.

Как писала «Областная газета», первые масштабные рейдовые мероприятия по пресечению нарушений Правил дорожного движения велосипедистами и пешеходами, в том числе передвигающимися на самокатах и электросамокатах прошли в Екатеринбурге в начале июня.

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