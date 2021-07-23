Свердловские муниципалитеты получат ещё 386 миллионов рублей на дороги

На строительство и ремонт муниципальных дорог в областном бюджете предусмотрено 8,7 миллиарда рублей. Фото: Галина Соловьёва

Правительство Свердловской области дополнительно направило 385,9 миллиона рублей на строительство и ремонт дорог. Работы проведут в Богдановиче, Среднеуральске, Сысертском городском округе и Нижнем Тагиле.

Решение выделить дополнительные средства было озвучено на заседании регионального правительства, которое состоялось под председательством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Богданович получит из областного бюджета на ремонт улиц Кунавина, Декабристов, Перепечина 20 миллионов рублей. Среднеуральску предоставлено 10 миллионов рублей, Сысертскому городскому округу – 50 миллионов рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Наибольший объём дополнительных средств - 305,9 миллиона рублей - направят в 2022 году Нижнему Тагилу. Эти деньги пойдут на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Всего на эти цели в следующем году выделят 1,8 миллиарда рублей. После ввода моста в эксплуатацию улучшится транспортная связанность районов города, а центральная его часть освободится от транзитных большегрузов.

Напомним, тагильчане реализуют сразу два мегапроекта: строят мост и набережную. Длина нового моста составляет 434 метра, а дорога, ведущая к нему - в 10 раз длиннее. Проект строительства моста превышает 4 млрд рублей, открытие планируется к 300-летию Нижнего Тагила в 2022 году.

Всего в 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог (в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») в бюджете Свердловской области предусмотрено 8,7 миллиарда рублей.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить федеральные средства на дорожные проекты в стране, в том числе на завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.