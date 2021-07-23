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Общество / Авто и транспорт
23 июля 2021, 20:02

В Нижнем Тагиле на полторы недели изменятся маршруты семи автобусов

Автобусы

С 25 июля до 6 августа в Нижнем Тагиле закроют движение по перекрёстку Карла Маркса - Первомайская. Фото: Галина Соловьёва.

С 25 июля до 6 августа в Нижнем Тагиле закроют движение по перекрёстку Карла Маркса - Первомайская. В связи с этим изменится схема движения семи автобусных маршрутов.

Речь идёт об автобусах № 4, 5, 7, 14, 20, 30 и 31. Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улицам Газетеная - Пархоменко - пр. Ленина. Кроме того, на время закрытия перекрёстка остановка общественного транспорта на Первомайской, 27 переносится на Газетную,44.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, перекрытие связано с ремонтом теплотрассы на ул. Карла Маркса. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут своего движения.

Областная газета Свердловской области

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