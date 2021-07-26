Мэр Екатеринбурга отправил на доработку проекты планировки территории под два новых моста

Опубликовано постановление мэра Екатеринбуга об отклонении проектов планировки и межевании территории под новые мосты в Октябрьском районе. Их отправили на доработку в МБУ "Мастерская генерального плана".
Речь идёт о путепроводах над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский (от Реактивной до автодороги Екатеринбург – Кольцово). В проекты должны быть внесены замечания и предложения горожан, которые участвовали в общественных обсуждениях мостов.
"Отклонить и направить на доработку проект планировки и проект межевания территории...Предложить Муниципальному бюджетному учреждению "Мастерская генерального плана" доработать проекты с учётом внесённых участниками общественных обсуждений замечаний и предложений и направить на их утверждение в установленном порядке. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города принять проекты на рассмотрение после их доработки", - говорится в постановлении, которое подписал Алексей Орлов.
Решение об отклонении проектов было принято на заседании комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации города. При этом там же утвердили проект планировки и межевания территории под путепровод на Сибирском тракте, который пройдёт над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей.
Добавим, что ширина двух мостов, проекты планировки под которые отклонили, должна составить, по 16 м (по две полосы в каждую сторону). Они образуют новую улицу, которая пока носит рабочее название Проектируемая улица 1. Вдоль неё будут обустроены пешеходные и велодорожки. Для организации съезда с новой улицы должна быть реконструирована улица Бахчиванджи. Проезжая часть дороги будет проходить через территорию торгового комплекса.
Путепровод от ул. Реактивной до автодороги Екатеринбург – Кольцово будет пересекать улицы Апрельскую, Бахчиванджи и Спутников и будет проложен параллельно улицам Испытателей и Авиаторов.
Проектом, который выносили на общественное обсуждение, предусмотрено сохранение существующего автобусного движения и организация движения общественного транспорта по Проектируемой улице 1, от ул. Реактивной до ул. Бахчиванджи. Остановки появятся в районе перекрёстка Проектируемой улицы 1 и ул. Ракетной, а также на примыкании Проектируемой улицы 2 к Проектируемой улице 1.