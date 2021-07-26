Автобус №083 в Екатеринбурге будет ездить по изменённому маршруту до 22 августа

Продление связано с тем, что строители не успели завершить строительство тепломагистрали на перекрёстке улиц Посадская - Белореченская. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на четыре недели продлили изменение схемы движения автобусного маршрута №083. Это связано с тем, что строители не успели завершить строительство тепломагистрали на перекрёстке улиц Посадская - Белореченская.

Согласно информации на сайте администрации Екатеринбурга, автобусы маршрута №083 "Монтажников – ЖК "Светлый" будут двигаться по следующей схеме: Микрорайон Светлый – Алтайская – Яблоневая – Молодогвардейцев – Лыжников – Щербакова – Белинского – Щорса – 8 Марта – Большакова – Посадская – Разворот – Посадская – Московская – Фурманова – Шаумяна – Серафима Дерябина – Токарей – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Расточная – Монтажников.

В связи с этим на пути к остановке "Монтажников" для автобусов №083 отменяются остановки ТЦ "Фан Фан", Посадская и Белореченская. При этом вводятся новые остановочные пункты - Московская, Чкалова, Ясная.

Фото: администрация Екатеринбурга

Напомним, изменение схемы движения маршрута №083 было введено ещё 23 июня.

Добавим, что из-за строительства тепломагистрали на перекрёстке Посадская - Белореченская до 22 августа по изменённому маршруту будут также ходить автобусы №58 и 59.