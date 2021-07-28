Из Кольцово вылетел первый прямой рейс в Тирану

Уральские путешественники могут отдохнуть как в самой Албании, так и отправиться в соседнюю Черногорию. Фото: Евгения Скачкова.

В Кольцово открылось новое регулярное зарубежное направление. Первый полёт по маршруту Екатеринбург - Тирана (Албания) состоялся сегодня.

Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел из екатеринбургского аэропорта в 6:30. В столицу Албании уральцы доберутся за пять часов – прибытие запланировано на 8:50 по местному времени.

Как писала "Областная газета", рейсы будут выполняться ежедневно по средам. Из Екатеринбурга воздушные судна продолжат отправляться по утрам. Обратный самолёт – в 9:40 по местному времени.

Отметим, что ранее регулярные полеты в Тирану из Кольцово никогда не осуществлялись.

Сегодня Албания – полностью открыта для посещения туристами: сюда не нужны ни визы, ни ПЦР-тесты, информирует пресс-служба Кольцово.