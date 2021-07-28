Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

Первый поезд запустили по тоннелю после того, как глава государства дал добро. Фото: пресс-служба Кремля.

В среду, 28 июля, Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимал участие в церемонии запуска железной дороги второго Байкальского тоннеля. Первый поезд запустили по тоннелю после того, как глава государства дал добро.

По словам российского лидера, открытие новой магистрали увеличит пропускную способность Байкало-Амурской магистрали и расширит возможности предпринимателей.

"Пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастёт - в разы, там раньше было 17 пар, на первом этапе будет 33, а потом, по-моему, до 57 выходит. Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом и для реализации транзитного потенциала России", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что все вопросы, касающиеся развития Восточного полигона, носят для России стратегический характер. Кроме того, открытие второго Байкальского тоннеля, по мнению Владимира Путина, станет импульсом для экономического и социального развития многих регионов Дальнего Востока и Сибири.

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область, где располагается западный портал, и Бурятию - там находится восточный портал. Длина тоннеля составляет почти 6,7 км. В строительстве сооружения принимали участие около 2 500 специалистов со всей страны.