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Общество / Авто и транспорт
30 июля 2021, 13:45

По двум улицам Верх-Исетского района Екатеринбурга закроют движение с 20 августа

Закрытие движения

Сотрудники АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будут заниматься строительством сетей теплоснабжения на участках этих улиц. Фото: Анна Митчина.

С 20 августа в Екатеринбурге закроют движение на улицах Волгоградской и Начдива Васильева в Верх-Исетском районе. Сотрудники АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будут заниматься строительством сетей теплоснабжения на участках этих улиц.

Согласно пресс-службе администрации Екатеринбурга, с 20 по 22 августа энергетики закроют участок по Волгоградской от улицы Белореченской до улицы Ясной. Также 20 августа перекроют движение по ул. Начдива Васильева от улицы Каменщиков до переулка Ударников, однако ограничение будет длиться дольше - до 31 августа.

Перекрытие на Волгоградской можно объехать по улицам Белореченская - Шаумяна - Ясная. Участок на Начдива Васильева получится объехать по улицам Каменщиков - Красноуфимская - Ясная.

Автомобилистов Екатеринбурга просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршрут движения заранее.

Фото: Яндекс.Карты

Областная газета Свердловской области

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