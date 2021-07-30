В Екатеринбурге энергетики оставили троллейбусы без электричества за долги

Задолженность муниципального предприятия превышает 130 миллионов рублей. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге энергетики остановили движение троллейбусов, ограничив подачу электроэнергии. Поводом для столь кардинальных мер стали многомиллионные долги муниципального Гортранса.

Как рассказал представитель компании «Екатеринбургэнергосбыт» (АО «ЕЭнС»), на данный момент дебиторская задолженность ЕМУП «Гортранс» перед энергетиками превышает 130 миллионов рублей.

В энергосбытовой компании отметили, что уведомили руководство Гортранса о предстоящем отключении ещё 15 июля. Сегодня, 30 июля, энергетики приехали в Октябрьское троллейбусное депо с требованием ограничить снабжение подстанций. В итоге троллейбусы встали. Однако вскоре они вновь пришли в движение. По мнению энергетиков, подключение мощностей было произведено самовольно. За такое самоуправство муниципальному предприятию грозит штраф до 100 тысяч рублей.

В АО «ЕЭнС» заявили, что Гортранс ранее обещал частично погасить накопленную задолженность, а также согласовать график расчётов, но так и не сделал этого.

В Гортрансе «Областной газете» не смогли оперативно предоставить комментарий о сложившейся ситуации.