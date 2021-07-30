На трассе Р-354 рядом с посёлком Марамзино ограничат движение в ночь на 4 августа

Вечером 3 августа августа возле посёлка Марамзино будет ограничено движение по указанной дороге. Фото: Павел Ворожцов.

На следующей неделе сотрудники СвЖД будут ремонтировать железнодорожный переезд на 55 км трассы Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган. В связи с этим вечером 3 августа возле посёлка Марамзино будет ограничено движение по указанной дороге.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", сотрудники СвЖД будут ремонтировать железнодорожный переезд с 19:00 3 августа до 4:00 4 августа. В этот период времени на участке будет организовано реверсивное движение.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения с учётом действующих ограничений.

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Напомним, что на участке км 123 - км 148 (обход Камышлова) трассы Екатеринбург - Тюмень продолжается капитальный ремонт. До 16 августа строители четыре раза закроют движение по участку от км 127+460 до км 133+000. Следующее закрытие продлится со 2 по 4 августа.

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