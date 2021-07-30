Темы дня

Общество / Авто и транспорт
30 июля 2021, 17:43

В пятницу вечером в Екатеринбурге образовались 9-балльные пробки

9-балльные пробки

Водителям стоит быть внимательными и соблюдать ПДД. Фото: сервис Яндекс.Карты.

Пятничным вечером Екатеринбург встал в пробках. Их масштаб достиг девяти баллов.

Ситуацию осложняет дождь и многочисленные перекрытия. В частности машины вновь стоят на ремонтируемом участке путепровода по улице Луганской.

Как ранее писала "Областная газета", затор на этом участке мешает уральцам своевременно добираться до аэропорта. В связи с этим со 2 августа по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт Кольцово будет пущена дополнительная электричка.

Движение также затруднено на Базовом переулке, проспекте Ленина и улицах Малышева, Куйбышева, Московская, Восточная, Первомайская, 8 Марта, Декабристов, Щорса. В городе зафиксировано два ДТП на Донбасской, ещё одна – на Репина.

Читайте также:

Мост на Блюхера в Екатеринбурге могут сдать досрочно.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.07.2021, 19:44 / Общество
В 2021 году на Среднем Урале ввели в эксплуатацию почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья
30.07.2021, 19:15 / Общество
На трассе Р-354 рядом с посёлком Марамзино ограничат движение в ночь на 4 августа
30.07.2021, 18:40 / Спорт
В Екатеринбурге пройдёт спортивная конференция RCC Global Sport Experience 2021
30.07.2021, 18:27 / Общество
В РКК «Энергия» назвали причину инцидента с двигателями модуля «Наука» на МКС
30.07.2021, 18:07 / Общество
Госпитализированные с поезда «Санкт-Петербург – Тюмень» свердловские дети заразились сальмонеллёзом