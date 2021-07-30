В пятницу вечером в Екатеринбурге образовались 9-балльные пробки

Пятничным вечером Екатеринбург встал в пробках. Их масштаб достиг девяти баллов.
Ситуацию осложняет дождь и многочисленные перекрытия. В частности машины вновь стоят на ремонтируемом участке путепровода по улице Луганской.
Как ранее писала "Областная газета", затор на этом участке мешает уральцам своевременно добираться до аэропорта. В связи с этим со 2 августа по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт Кольцово будет пущена дополнительная электричка.
Движение также затруднено на Базовом переулке, проспекте Ленина и улицах Малышева, Куйбышева, Московская, Восточная, Первомайская, 8 Марта, Декабристов, Щорса. В городе зафиксировано два ДТП на Донбасской, ещё одна – на Репина.
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