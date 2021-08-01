На трассе "Екатеринбург-Тюмень" произошло два смертельных ДТП

В одном из ДТП погиб водитель "Daewoo Nexia". В машину врезалась "Toyota RAV4". Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе "Екатеринбург-Тюмень" в Белоярском районе произошло два смертельных ДТП. Суммарно три человека погибло, ещё пятеро пострадали.

31 июля около 23:00 на 23 км трассы "Екатеринбург-Тюмень" случилось ДТП. Автомобиль "Nissan Tiida" съехал с проезжей части и врезался в дерево. За рулём находилась пьяная женщина.

"Два пассажира, находящиеся вместе с ней в автомобиле погибли, ещё три человека, в том числе сам водитель и 9-летний ребенок пострадали", - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Погибшим женщинам было 45 и 37 лет. Возраст водителя и пострадавшего мужчины - 47 лет. Женщина имела стаж вождения 10 лет.

Несколькими часами ранее на 10 км этой трассы произошло ещё одно смертельное ДТП. 61-летний водитель "Daewoo Nexia" не был внимателен при совершении манёвра и столкнулся с "Toyota RAV4", которой управлял водитель 1975 года рождения, который в это время совершал обгон. В результате, водитель "Daewoo Nexia" скончался. Его пассажиры,женщина 62 лет и 14-летняя девушка, с сотрясением головного мозга доставлены в МСЧ № 32 Заречного.