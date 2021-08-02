На неделе в Екатеринбурге перекроют три улицы и один перекрёсток

На улицах ограничение движения связано с работами на теплотрассах, на перекрёстке - с трамвайными путями. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге со 2 августа временно перекрыли ул. Революции и Мраморскую. Всего на неделе закроют четыре новых участка, в том числе один перекрёсток.

Улицу Революции от дома №116 до здания №120 закрыли ненадолго - до 6 августа. До пятницы рабочие ООО "Коммуникации и технологии" будут выносить сети водопровода из лотков теплотрассы в переулках Хребтовом – Башкирском – Подрядном –Дозорном – улицам Революции – Салдинской – Тружеников. До этого, с 22 по 27 июля, улицу Революции закрывали от дома №106 до дома №112.

Фото: карта

Проезд по улице Мраморская в районе дома №6 (Шишимская горка) закроют на месяц - до 5 сентября. ЕТК строит там теплосеть для подключения к системе централизованного теплоснабжения объекта капстроительства. Объехать закрытый участок можно по улицам Дальневосточная, Гастелло и переулку Каслинский.

Фото: 2 Gis

С 5 августа по 15 сентября будет перекрыта улица Июльская. Екатеринбургская теплосетевая компания займётся в п. Пионерский модернизацией теплосетей. Объезд будет организован по улицам Уральской, Учителей и Блюхера.

Фото: карта

Кроме того, на выходные ЕМУП "Городской транспорт" закроет перекрёсток Сиреневого бульвара и ул. Сыромолотова. Движение автотранспорта будет закрыто с 23:30 6 августа до 04:30 9 августа в связи с ремонтом трамвайных путей. Будет временно закрыто движение трамваев на ЖБИ.