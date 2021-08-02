В Екатеринбурге перекроют движение по двум улицам в Ленинском районе

Жителей и гостей уральской столицы предупредили о закрытии движения на двух улицах в Ленинском районе. Ограничения связаны со строительством теплосети.
Соответствующими работами в период с 23 августа по 12 сентября займётся АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Проезд будет затруднён на следующих участках:
- ул. Шаумяна (от Фурманова до дома № 65 на Шаумяна);
- ул. Хасановская (в районе дома № 32 на Шаумяна).
Объехать закрытые участки автолюбители смогут по улицам Московской, Амундсена, Волгоградской, Чкалова и Фурманова. Граждан просят заранее выбирать маршрут движения.
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