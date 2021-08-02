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Общество / Авто и транспорт
2 августа 2021, 14:01

В Екатеринбурге перекроют движение по двум улицам в Ленинском районе

перекрытие движения

Объехать закрытые участки автолюбители смогут по улицам Московской, Амундсена, Волгоградской, Чкалова и Фурманова. Фото: Нина Георгиева.

Жителей и гостей уральской столицы предупредили о закрытии движения на двух улицах в Ленинском районе. Ограничения связаны со строительством теплосети.

Соответствующими работами в период с 23 августа по 12 сентября займётся АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Проезд будет затруднён на следующих участках:

  • ул. Шаумяна (от Фурманова до дома № 65 на Шаумяна);
  • ул. Хасановская (в районе дома № 32 на Шаумяна).

Объехать закрытые участки автолюбители смогут по улицам Московской, Амундсена, Волгоградской, Чкалова и Фурманова. Граждан просят заранее выбирать маршрут движения.

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Областная газета Свердловской области

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