Правительство РФ выделило 2,4 миллиарда рублей на завершение строительства ЕКАД

Деньги пойдут на завершение строительства ЕКАД. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 53 миллиардов рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Свердловской области выделили 2,4 миллиарда рублей на завершение строительства ЕКАД.

Документ размещён на сайте Правительства РФ.

Свыше 11 миллиардов распределили между 20 регионами. Свердловская область получит деньги на реконструкцию участка ЕКАД "Семь Ключей – Большой Исток" и строительство оставшегося фрагмента дороги "Пермь – Екатеринбург –Подъезд к Екатеринбургу от трассы "Урал", III пусковой комплекс Екатеринбург – Полевской – Подъезд к Екатеринбургу от трассы "Урал".

Напомним, во время визита Михаила Мишустина на ИННОПРОМ власти региона обратились к премьер-министру с просьбой выделить на завершение строительства ЕКАД в 2021 году 2,4 млрд рублей. В середине июля председатель Правительства озвучил на заседании кабмина, что они выделят эти средства.

Также в документе уточняется, что большую часть средств – 42,8 млрд рублей – направили на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Ранее Президент России Владимир Путин поручил продлить строящуюся платную скоростную трассу до Екатеринбурга. Затем Михаил Мишустин обязал закончить работы к 2024 году, хотя изначально планировалось завершить к 2030 году.

Предполагается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург сократится вдвое – с 14 до семи часов. В Свердловской области она пройдёт по территориям Красноуфимского и Ачитского ГО. Протяжённость участка дороги Дюртюли-Ачит составит 274 км.

Сейчас государственная компания "Автодор" ищет исполнителя, который займётся разработкой документации по планировке территории на этом участке трассы. Максимальная стоимость контракта составляет 883 млн 775 тыс. рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.