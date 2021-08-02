В Свердловской области за полгода погибло рекордное число детей в ДТП. С чем это связано?

Смертность детей на дорогах Свердловской области увеличилась в 15 раз, по сравнению с январём-июлем прошлого года. Фото: Алексей Кунилов

В этом году в Свердловской области фиксируют резкое увеличение детской смертности на дорогах. С января по июль в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибло 15 малышей, а год назад за этот же период – всего один ребёнок. Рост – в 15 раз! Увеличилось и общее количество ДТП с участием детей. «Облгазета» попыталась разобраться, с чем связана эта мрачная статистика.

Трагический счёт

Одно объяснение увеличения этих цифр очевидно: в первой половине прошлого года многие работали удалённо, находились на самоизоляции, и количество поездок на автомобилях резко снизилось. Как итог за семь месяцев прошлого года, по данным отделения пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области, произошло 163 ДТП с детьми – меньше всего за последние пять лет. Для сравнения: за тот же период 2021 года с участием детей зафиксировано 207 происшествий. Но почему при росте ДТП на четверть детская смертность в них взметнулась в разы? За весь 2020 год в дорожно-транспортных происшествиях мы потеряли 6 детей, в 2019 году – 9. И только в 2018 году была сопоставимая цифра – 16, но это было за год, а не за семь месяцев.

Самое первое ДТП с участием несовершеннолетних произошло в этом году уже 2 января – ничего не скажешь, зловещее начало года. Трагедия случилась в селе Рыбниковское Каменского городского округа: водитель автомобиля «Мицубиси», как рассказали в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области, «допустил наезд на двухлетнего пешехода, который перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортным средством в неустановленном месте. От полученных травм мальчик скончался на месте». Произошло это на глазах других детей, которые вместе с ним играли у дороги. Взрослых рядом не было. Ведь праздник же! А водитель наверняка видел играющих у дороги детей, но почему-то не сбросил скорость автомобиля до минимума, хотя можно было предвидеть, что в азарте игры кто-то из детей может выбежать на дорогу. Так оно и случилось.

С детьми – на встречку

Трижды в этом году в ДТП гибли сразу по два ребёнка. Произошло это во время их следования вместе со взрослыми в автомобилях. Две из таких трагедий случились с жителями соседнего региона ХМАО на трассе Ивдель – Советский: одна – зимой, другая – летом. Причина – столкновение автомобилей в результате неудачного обгона. В одном случае виноват был водитель авто, в котором ехали дети, в другом – встречный внедорожник, который опасно пошёл на обгон. Лобовые столкновения – самые страшные из дорожно-транспортных происшествий по своим последствиям. И это подтверждает третий похожий случай в нынешнем году, когда в автомобиле в результате лобового столкновения погибли все пять пассажиров, включая двоих детей.

Резонансное ДТП произошло в марте на трассе Екатеринбург – Тюмень в районе города Заречного. Как сообщается на сайте областного ГИБДД, водитель автомобиля «Киа», двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением транспортного средства и допустила выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем «Вольво». В результате аварии водитель и четыре пассажира автомобиля «Киа» погибли на месте. Двое погибших – дети, они находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Без автокресла и в подпитии

То, как мы порой перевозим своих детей, заслуживает особого внимания. Нарушаются не только правила дорожного движения, но и элементарная обязанность родителей позаботиться о своём чаде. За шесть месяцев этого года сотрудники ГИБДД выявили около 9 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения водителями при перевозке детей. Двухлетнего ребёнка, который по всем правилам должен перевозиться на детском полноценном автокресле с пятиточечными ремнями безопасности, многие усаживают на дешёвый бустер и привязывают штатным ремнём безопасности, устанавливая на него адаптер, чтобы тот не давил на шею. Ничего хорошего из такой конструкции не бывает: при аварии ребёнок получает травму от сдавливания внутренних органов взрослым ремнём. И не понятно, чего в этом больше: желания сэкономить на автокресле или наплевательского отношения даже к своему отпрыску.

Хуже всего, когда это всё сочетается ещё и с пьянством за рулём. Именно это привело к 15-й детской жертве на дорогах нашего региона в этом году. Трагедия случилась 3 июля на автодороге, ведущей к озеру Глухое: автомобиль «Фиат Дукато» съехал с трассы и врезался в дерево.

«В результате ДТП погибла пятилетняя дочь водителя, в момент аварии она находилась на коленях отца. Второй ребёнок-пассажир, семилетний сын водителя, получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу. Сам водитель в ДТП не пострадал. Сотрудниками полиции установлено, что 37-летний водитель, житель города Екатеринбурга, ранее был лишён права управления транспортными средствами по статье 12.15 ч.5 КоАП РФ, однако это не помешало мужчине сесть за руль. Также у водителя имелись внешние признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», – сообщается на сайте свердловского ГИБДД.

При аварии отец просто задавил ребёнка своим телом. Разве мы мало видим видео в соцсетях, когда родители сажают своих чад на колени, давая тем возможность «порулить»? Вот чем всё это может закончиться при аварии.

– Это всё говорит о нашей культуре вождения, – считает представитель Федерации автовладельцев в Свердловской области Олег Таратухин. – У многих её попросту нет: могут посадить ребёнка без детского удерживающего устройства, могут нарушить правила дорожного движения.

При этом мы чаще теряем на дорогах детей, которые едут вместе со взрослыми в автомобилях. За семь месяцев этого года погибло четверо детей-пешеходов и 11 несовершеннолетних-пассажиров. Смерти последних – целиком на совести взрослых.

КОММЕНТАРИЙ Дмитрий ПАНФИЛОВ, врио заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции: – На сегодняшний день с горечью приходится констатировать, что, несмотря на принимаемые меры, уровень детского дорожно-транспортного травматизма на территории области с начала года остаётся высоким. Произошедшие ДТП показывают, что родители (законные представители), пренебрегая требованиями законодательства, сознательно нарушают Правила дорожного движения России при перевозке и сопровождении детей, тем самым создавая реальную угрозу их жизни и здоровью. Мы видим безответственное поведение взрослых, бесконтрольные прогулки детей, а также полное отсутствие у детей навыков ориентирования на дороге. Нередко родители находятся рядом с детьми, и, несмотря на это, малыши становятся участниками ДТП: выезжают на велосипеде на дорогу, выбегают из-за стоящего транспорта. Родители приобретают для детей велосипеды, самокаты, модные сейчас электросамокаты, но не утруждают себя тем, чтобы обучить ребёнка не только управлять этой техникой, но и соблюдать ПДД.

КСТАТИ За прошедшие полгода на дорогах России погибло более 200 детей. Самое резонансное ДТП с участием детей произошло 16 июля в Москве, когда 18-летняя Валерия Башкирована пешеходном переезде протаранила троих детей, которые с мамой и бабушкой переходили дорогу по пешеходному переходу. Девушка ехала без превышения скорости, но отвлеклась от дороги и не удосужилась притормозить у зебры. Удар был такой силы, что пятилетний мальчик погиб через три часа после аварии, а его четырёхлетний двоюродный брат умер на следующий день. Их девятимесячной сестрёнке, которая в момент столкновения была пристёгнута ремнями безопасности в детской коляске, чудом удалось выжить. Увы, несоблюдение правил проезда пешеходного перехода – очень частое нарушение со стороны водителей.