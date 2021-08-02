За выходные в Свердловской области задержали 150 пьяных водителей

Около 30 человек отказались проходить медосвидетельствование. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В эти выходные в Свердловской области прошёл рейд по выявлению нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД поймали 150 нарушителей.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, около одной трети пойманных водителей отказались от медосвидетельствования. 15 человек ждёт уголовная ответственность за повторное задержание в нетрезвом виде.

Так, в Ирбитском районе сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего водителя, который врезался в припаркованный во дворе автомобиль. Инспекторы установили, что мужчина уже трижды привлекался к административной и дважды к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. На момент ДТП он уже был лишён прав. Автомобиль водителя увезли на штраф-стоянку, самого мужчину задержали и поместили в камеру административного задержания.

Из выявленных правонарушителей, 129 человек не имели водительского удостоверения, ещё 22 ранее были лишены прав.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное вождение в алкогольном опьянение наступает уже уголовная ответственность.

Если человек не получал водительское удостоверение и сел за руль, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если водитель лишён прав и пойман за вождением, то он обязан будет заплатить 30 тысяч рублей и отбыть административный арест в размере 15 суток.

В Свердловской области за первые шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 134 ДТП, совершённых по вине пьяных водителей. В результате них 31 человек погиб и ещё 200 получили различные травмы.

Напомним, в выходные на трассе "Екатеринбург - Тюмень" в Белоярском районе произошло ДТП. Пьяная женщина за рулём потеряла управление и врезалась в дерево. По итогу два человека погибли. Она и ещё два пассажира, в том числе 9-летний ребёнок, получили травмы.