Стартовала продажа льготных билетов на семейные поездки в поездах дальнего следования

В России открылась продажа льготных билетов на семейные поездки в купе в поездах дальнего следования. Выгода от их покупки может составлять до 40 %.
Главное условие участия в программе - билеты должны быть куплены минимум на родителя или опекуна и ребёнка до 18 лет.
Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Выгода будет составлять до 40%
(Размер льготы) = (Стоимость билета в купе) — ½ (Стоимости билета в плацкарте)
Ограничений по маршрутам нет – билет можно будет приобрести в любом направлении. Это могут быть как самостоятельно спланированные поездки, так и организованные туры.
На субсидирование льготных тарифов в 2021 году выделят более 1,3 млрд рублей. Необходимая сумма уже предусмотрена в федеральном бюджете.
Как писала "Областная газета", премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования новой программы в первой половине июня.