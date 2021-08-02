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Общество / Авто и транспорт
2 августа 2021, 20:43

Стартовала продажа льготных билетов на семейные поездки в поездах дальнего следования

Поезда

Льготы распространяются и на поезда в Калининградскую область. Фото: Галина Соловьёва

В России открылась продажа льготных билетов на семейные поездки в купе в поездах дальнего следования. Выгода от их покупки может составлять до 40 %.

Главное условие участия в программе - билеты должны быть куплены минимум на родителя или опекуна и ребёнка до 18 лет.

Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Выгода будет составлять до 40%

(Размер льготы) = (Стоимость билета в купе) — ½ (Стоимости билета в плацкарте)

Ограничений по маршрутам нет – билет можно будет приобрести в любом направлении. Это могут быть как самостоятельно спланированные поездки, так и организованные туры.

На субсидирование льготных тарифов в 2021 году выделят более 1,3 млрд рублей. Необходимая сумма уже предусмотрена в федеральном бюджете.

Как писала "Областная газета", премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования новой программы в первой половине июня.

Областная газета Свердловской области

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