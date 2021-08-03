В Екатеринбурге запустили дизайнерские квадратные светофоры

Дизайнерская особенность заключается в форме аппарата - они квадратные. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге прошли опытную эксплуатацию дизайнерские светофоры, установленные на улице Бориса Ельцина. Их отличительная особенность - квадратная форма.

В качестве эксперимента их установили на этом месте ещё в 2019 году. Полтора года длилась опытная эксплуатация, производители и установщики наблюдали за работой нового аппарата. За время эксперимента существенных недостатков не выявлено. Все неисправности устраняли вовремя. Сейчас систему доработали, и она полностью готова к постоянной эксплуатации.

"В этом году по программе "Развитие интеллектуально-транспортных систем" мы будем оснащать один или два перекрёстка такими светофорами" - рассказал директор Центра организации дорожного движения Данил Меркулов.

Новыми аппаратами заменят уже существующие светофоры на перекрёстке 8 Марта - Ленина. Вторым объектом рассматривается пересечение проспекта Ленина и улицы Пушкина, но точное место ещё не определено.

В производстве использованы специальные светодиоды, которые позволяют сократить потребление электричества. Также конструкция предполагает, что на этот экран можно будет выводить дополнительную графическую информацию, например, белый сигнал светофора в виде человечка со стрелочкой, обозначающий, что за поворотом идут пешеходы. Сзади на светофорах размещён логотип города.

Стоимость таких дизайнерских светофоров не превышает среднерыночную, поэтому по бюджету города их установка не ударит. Сейчас переговоры об их установке идут с Москвой и Нижним Тагилом.

Фото: Анна Митчина

В честь Международного дня светофора, который неофициально отмечается 1 августа, власти Екатеринбурга рассказали, как вообще в городе обстоят дела со светофорами.

На особо аварийном перекрёстке улиц Громова - Волгоградская сейчас идёт установка светофора, который будет регулировать движение автомобилей на этом участке дороги. За первые шесть месяцев 2021 года здесь уже произошло шесть ДТП, в котором пострадали три ребёнка. Новый светофор закончат устанавливать уже к 10 августа. Здесь будет трёхфазное регулирование: первая фаза - движение по ул. Волгоградская, вторая - по ул. Громова, третья - пешеходы. В светофоре запрограммируют три плана координации - утро, день, вечер.

Всего в Екатеринбурге около 675 светофоров, из которых 39 относятся к категории "умные", то есть следят за ситуацией на дороге и пропускают общественный транспорт в приоритетном режиме.

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