В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Степана Разина

Ограничения продлятся до 14 августа. Фото: 2Гис.

В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Степана Разина. Речь идёт об участке от Декабристов до Большакова.

На данном участке АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» строит тепломагистраль. Работы проводились месяц и должны были завершиться сегодня, 3 августа. Однако, по уточнённым данным, сроки были сдвинуты.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограничения продлятся до 14 августа. Граждан просят заранее планировать маршрут передвижения. Объехать можно по улицам 8 Марта и Чапаева.

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