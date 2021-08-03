В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Степана Разина

В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Степана Разина. Речь идёт об участке от Декабристов до Большакова.
На данном участке АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» строит тепломагистраль. Работы проводились месяц и должны были завершиться сегодня, 3 августа. Однако, по уточнённым данным, сроки были сдвинуты.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограничения продлятся до 14 августа. Граждан просят заранее планировать маршрут передвижения. Объехать можно по улицам 8 Марта и Чапаева.
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