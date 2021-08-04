Ремонт дорог в Екатеринбурге завершат к началу учебного года

Инспектирование ремонтируемых дорог в Екатеринбурге проводят еженедельно Фото: Алина Шешеня / пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге подрядчики готовятся к завершению сезона дорожных ремонтов. В этом году в уральской столице обновляют 45 участков. К новому учебному году работы на большинстве из них должны быть закончены.

Об этом заявил глава города Алексей Орлов в ходе вчерашнего объезда ремонтируемых участков. Мэр побывал на объектах в Кировском и Орджоникидзевском районах города. Представители подрядных организаций рассказали ему о ходе работ и сроках их завершения.

Так, на улице 40 лет Октября дорожники уже закончили укладывать дорожное покрытие на проезжей части, сделали заезды и парковочные карманы. До 20-х чисел августа осталось застелить асфальт на тротуаре и установить ограждения на перекрёстках. К 1 сентября должен быть готов подъезд к Шарташскому лесопарку со стороны посёлка Пески.

К завершению близится работа и на Таватуйской, хотя сроки позволяют трудиться там до 20 сентября. В течение семи-десяти дней подрядчик намерен закончить укладку асфальтобетона, чтобы снять ограничения на движение транспорта. На проспекте Орджоникидзе проезжая часть будет готова уже на следующей неделе, а вот тротуары – только к середине сентября.

Алексей Орлов отметил, что на этих объектах ремонты идут по графику. А вот на Сиреневом бульваре, который тоже вошёл в программу объезда, дорожники допустили задержку. По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, финальный срок для этого объекта был обозначен 1 августа. Но рабочие ещё наводят здесь последние штрихи – устанавливают ограждения и оформляют газоны. Визит комиссии по приёмке работ запланирован только на 9–10 августа.

Хотя по некоторым объектам завершение работ запланировано на сентябрь, мэр попросил подрядчиков ускориться, чтобы успеть к концу лета. Опасения ранее возникали только по улице Викулова: там контракт с подрядчиком пришлось расторгнуть. Но сейчас работы возобновлены.

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