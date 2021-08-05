У должника из Екатеринбурга арестовали Mercedes-Benz S 500

Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Mercedes-Benz S 500. За уральцем числился многомиллионный долг.
По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, екатеринбуржец задолжал кредитной организации свыше 5 миллионов рублей. Погашать долг мужчина не спешил, от судебных приставов скрывался.
Однако в результате комплекса разыскных мероприятий удалось установить местонахождение залогового имущества – автомобиля Mercedes-Benz S 500. Транспортное средство было арестовано и передано на ответственное хранение взыскателю.
Рекомендованная розничная цена данной марки составляет 10,9 миллиона рублей.
Ранее "Областная газета" сообщала, что у жителя Нижнего Тагила арестовали Hummer. Мужчина задолжал кредитной организации свыше 10 миллионов рублей.