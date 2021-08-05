У должника из Екатеринбурга арестовали Mercedes-Benz S 500

Транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение взыскателю. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Mercedes-Benz S 500. За уральцем числился многомиллионный долг.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, екатеринбуржец задолжал кредитной организации свыше 5 миллионов рублей. Погашать долг мужчина не спешил, от судебных приставов скрывался.

Однако в результате комплекса разыскных мероприятий удалось установить местонахождение залогового имущества – автомобиля Mercedes-Benz S 500. Транспортное средство было арестовано и передано на ответственное хранение взыскателю.

Рекомендованная розничная цена данной марки составляет 10,9 миллиона рублей.

Ранее "Областная газета" сообщала, что у жителя Нижнего Тагила арестовали Hummer. Мужчина задолжал кредитной организации свыше 10 миллионов рублей.