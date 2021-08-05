Темы дня

Общество / Авто и транспорт
5 августа 2021, 10:35

У должника из Екатеринбурга арестовали Mercedes-Benz S 500

эвакуация автомобиля

Транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение взыскателю. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Mercedes-Benz S 500. За уральцем числился многомиллионный долг.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, екатеринбуржец задолжал кредитной организации свыше 5 миллионов рублей. Погашать долг мужчина не спешил, от судебных приставов скрывался.

Однако в результате комплекса разыскных мероприятий удалось установить местонахождение залогового имущества – автомобиля Mercedes-Benz S 500. Транспортное средство было арестовано и передано на ответственное хранение взыскателю.

Рекомендованная розничная цена данной марки составляет 10,9 миллиона рублей.

Ранее "Областная газета" сообщала, что у жителя Нижнего Тагила арестовали Hummer. Мужчина задолжал кредитной организации свыше 10 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.08.2021, 12:25 / Спорт
Российский боксёр Альберт Батыргазиев принёс России 15-е золото на Олимпиаде
05.08.2021, 12:15 / Культура
В Екатеринбурге на здании бывшей золотосплавочной химлаборатории появилась шкала здоровья
05.08.2021, 11:53 / Спорт
В Екатеринбурге стартовал IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу
05.08.2021, 11:00 / Общество
В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе
05.08.2021, 10:35 / Общество
У должника из Екатеринбурга арестовали Mercedes-Benz S 500