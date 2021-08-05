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5 августа 2021, 17:47

В центре Екатеринбурга изменится схема движения транспорта

Екатеринбург

Изменения затронут трамвайные маршруты № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32. Фото: Павел Ворожцов.

В центре уральской столицы изменится схема движения трамваев и автомобилей. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 8 Марта.

По данным пресс-службы мэрии, движение трамвайных маршрутов № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32 будет приостановлено в период с 00:00 21 августа до 05:00 23 августа. В это же время вводится частичное ограничение на движение автотранспорта.

Кроме того, по просьбам граждан, изменится схема движения и порядок постановки транспортных средств в районе здания №3 в переулке Банковском. После завершения благоустройства пешеходной зоны там появятся знаки "Въезд запрещён" и "Остановка запрещена".

"Движение по парковке, расположенной непосредственно у торгового центра, будет организовано в одном направлении – от улицы 8 Марта в сторону переулка Банковского", - говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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