Удар током: системные проблемы общественного транспорта в Екатеринбурге могут привести к коллапсу

Неделю назад энергетики остановили движение троллейбусов и трамваев в Екатеринбурге из-за долгов Гортранса Фото: Павел Ворожцов

В прошлую пятницу, в разгар рабочего дня, энергетики остановили движение троллейбусов и трамваев в Екатеринбурге. Поводом для этого стали накопившиеся у ЕМУП «Гортранс» долги за электроэнергию. Транспорт довольно быстро пустили вновь, но это не решило проблему, а просто в очередной раз заморозило её. Ждёт ли екатеринбуржцев в ближайшее время транспортный коллапс?

Как рассказали в АО «Екатеринбургэнергосбыт» (ЕЭнС), отключение электроэнергии было произведено в Октябрьском троллейбусном депо. В сбытовой компании заверяют, что эта мера не должна была стать неожиданностью для транспортников: уведомление о запланированном отключении было направлено на предприятие ещё 15 июля.

Хотя энергетики били тревогу и раньше. Они не раз обращались к руководству Гортранса с предложением составить график поэтапного погашения долга. В курсе этой ситуации были и в администрации города, которая является учредителем предприятия-перевозчика. В мае там состоялось совещание по этой теме. По его итогам сбытовой компании пообещали в скором времени частично вернуть долг и составить график его дальнейшего погашения. Но к концу июля этого не произошло. На сегодняшний день задолженность Гортранса перед ЕЭнС превышает 130 миллионов рублей.

Чтобы не спровоцировать транспортный коллапс, контактную сеть троллейбусов в тот же день включили, но сделал это сам Гортранс. Энергетики отмечают, что за такое самовольство предприятию-нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Со дня инцидента прошла уже неделя, но никакой проверки по данному факту до сих пор не организовано. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области об этом пока ничего не сообщили.

Во всём опять виновата пандемия?

Сложившуюся ситуацию, как, впрочем, и другие проблемы городского транспорта, в мэрии связывают с падением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса почти на 20 процентов.

– Предприятие находится в кризисе. Предпринимаются все усилия, чтобы исправить это. Проблема не решится в течение одного дня. Запланировано несколько рабочих совещаний, в ходе которых будут рассматриваться предложения по выходу из кризиса, – рассказала «Областной газете» начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

С вопросами о том, когда именно у предприятия начались сложности с оплатой электроэнергии и каким оно видит решение проблемы, мы обратились к генеральному директору ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву, однако он отказался отвечать.

– Мне запретили что-либо комментировать, я этого делать не буду, – сказал Сергей Нугаев в телефонном разговоре с журналистом «Облгазеты».

Пассажиры не пострадают?

Приостановление движения электротранспорта в Екатеринбурге происходит регулярно. Но обычно причинами этого становятся аварии на контактной сети или утомительные не только для пассажиров общественного транспорта, но и для автовладельцев ремонты трамвайных путей. Произошедшее 30 июля указало горожанам на новую опасность. Люди обеспокоены тем, что подобные электролокдауны будут возникать и в дальнейшем. Особенно проблемой озабочены те, для кого эти виды транспорта – единственный способ добраться до работы или другого места назначения.

При этом местные власти обещают, что несмотря на долги, предприятие не перестанет выводить машины на линию.

– Как трамваи и троллейбусы ездили по городу, так и будут ездить. Сейчас электрический транспорт работает бесперебойно, – успокоил екатеринбуржцев глава города Алексей Орлов во время объезда объектов ремонта дорог, который состоялся 4 августа.

Почему не среагировали раньше?

Также градоначальник ответил на вопрос, как будет решаться ситуация с погашением задолженности предприятия:

– Ранее было заключено соглашение с Екатеринбургэнергосбытом об отсрочке платежа. На какой-то стадии оно, видимо, не сработало. Но уже все оргвыводы сделаны, меры приняты. У нас постановление подписано по выделению дополнительных средств.

При этом мэр не назвал точную сумму выделенных средств и не обозначил даты погашения долга. На сегодняшний день постановление, о котором идёт речь, не опубликовано на сайте мэрии.

Во всей этой ситуации остаётся неясным, почему городские власти так поздно взялись за решение проблемы, ведь она уже не раз была обозначена энергетиками. По-настоящему привлечь внимание общественности удалось лишь доведя ситуацию до критического состояния, которое потребовало радикальных мер.

При этом надо понимать, что долги Гортранса – далеко не единственное испытание для муниципального предприятия. И решение этой проблемы не позволит ему избавиться от других финансовых сложностей, не позволяющих ему развиваться – поднимать зарплаты водителям и кондукторам, привлекать столь необходимые новые кадры, с нужной регулярностью обновлять парк устаревших троллейбусов и трамваев (с автобусами ситуация чуть лучше: в 2021 году уральская столица получит 60 новых низкопольных автобусов, это будет вторая крупная поставка за последнее время).

«ОГ» будет следить за развитием событий.

Фото: Павел Ворожцов

Кстати На днях под руководством заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова состоялась рабочая встреча, где обсуждались проблемы предприятий автомобильного и горэлектротранспорта региона. Тема многомиллионных долгов самого крупного перевозчика уральской столицы была затронута вскользь. В основном на мероприятии обсуждались способы повышения заработной платы работников отрасли (подробно об этом «Областная газета» рассказывала в №88 от 20 мая 2021 года). От представителей профсоюзных организаций прозвучало предложение повысить цены на проезд. – Основная причина низких зарплат транспортников – недостаточность тарифа на перевозку. Он не менялся уже четыре года (в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли в 2017 году – с 26 до 28 рублей. – Прим. ред.), – рассказала председатель Свердловской территориальной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Майер. Она также добавила, что работники пассажирского транспорта направили в адрес полпреда Президента России в УрФО коллективное обращение с требованием обеспечить оплату труда в соответствии с Отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту РФ. Подписи под документом поставили около 3,4 тысячи свердловских работников.