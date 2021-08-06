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Общество / Авто и транспорт
6 августа 2021, 17:57

В Екатеринбурге закрывается движение трамваев на ЖБИ

трамвай

В понедельник движение трамваев на ЖБИ возобновится. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня дорожники ограничат движение трамваев, следующих в микрорайон ЖБИ (от остановки «УрФУ» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях). Изменения коснутся маршрутов №5, 8, 13, 15, 23 и 32.

Известно, что ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова. Они продлятся с 23:30 6 августа до 04:30 9 августа.

Для удобства екатеринбуржцев будут пущены дополнительные автобусы. Автомобилисты могут въехать на Сиреневый бульвар и выехать с него с улиц Новгородцевой и 40 лет ВЛКСМ.

На период закрытия изменению подвергнутся следующие трамвайные маршруты:

Фото: с сайта мэрии

Ранее стало известно, что в центре уральской столицы изменится схема движения трамваев и автомобилей. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 8 Марта.

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Областная газета Свердловской области

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