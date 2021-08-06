В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы после ночной грозы

Задержаны два рейса в Анталью. Фото: Евгения Скачкова

Из аэропорта Кольцова в Екатеринбурге после ночной грозы не смогли вовремя вылететь несколько самолётов. Один рейс в Анталью задержан на 10 часов.

Об этом говорится на онлайн-табло вылета аэропорта.

Фото: скрин с табло Кольцово

Согласно информации, задержаны два самолёта, направляющиеся в Анталью. Рейс №RL-8071 должен был вылететь в 04:00, но время изменили на 9:20. Почти на 10 часов был задержан и рейс №ZF-9695. Изначально он должен был покинуть аэропорт в 02:50, но после ночной грозы время вылета перенесли. Теперь люди смогут улететь на турецкий курорт в 12:30.

Также в табло есть информация о изменении времени вылета в Минеральные воды. Общее время задержки - 2 часа 35 минут.

Оперативно получить комментарий о точных причинах изменения расписания и количестве задержанных рейсов в пресс-службе аэропорта Кольцова не удалось.